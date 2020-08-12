Batman kırsalında çıkan yangın kontrol altına alındı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yasıca köyü kırsalında çıktı. Çıkış nedeni belirli olmayan yangını fark eden köy sakinleri, Batman Orman Bölge Müdürlüğü ve Gercüş Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 500 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-08-12 15:14:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.