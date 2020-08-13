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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlılar 'evde izlem' ekiplerinden memnun

İHA

Batmanlılar 'evde izlem' ekiplerinden memnun

Diş hekimleri ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ‘evde izlem’ ekipleri 50 yaş üstü ek hastalığı veya birden fazla hastalık durumu olan korona virüs hastalarını düzenli bir şekilde ziyaret ederek ateş, nabız oranını ölçüyor. Genel sağlık durumları belirlenen hastalar, değerlendirme sonucuna göre hastaneye sevk ediliyor.
Batman’da diş hekimleri ve yardımcı sağlık personellerinden 'evde izlem' ekibi oluşturuldu. Ekipler, 50 yaş üstü ek hastalığı veya birden fazla hastalık durumu olan korona virüs hastalarını düzenli bir şekilde ziyaret ederek ateş, nabız oranını ölçümü gerçekleştirmeye başladı. Evde izlem Ekipleri, değerlendirmeler sonucunda risk altında bulunan hastaları ambulanslarla hastaneye sevk ediyor.
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ‘evde izlem’ ekibinden hizmet alan 7 çocuk babası 61 yaşındaki Beşir Bilir, resmi bir kurumda görev yapıyor. Korona virüs hastası olan ve 16 gündür evde tedavi gören Bilir, “Kardeşim trafik kazası geçirmişti. Bunun için Batman Bölge Hastanesine gitmiştik o hengame ve üzüntüyle sosyal mesafe veya maske kullanımına dikkat edemedik. Yoğun bir süreçti, sanırım o zaman ben virüsü kaptım. İlk önce burun akıntısı oldu. Baş ağrısı nefes darlığı da çekmeye başlamıştım. Vücudumun her tarafı ağrıyordu. Koku alamıyordum. Öyle ağrı çektim ki insanlar buna nasıl dayanabiliyor diye üzüldüm. Sonrasında ishal de oldum. Kısacası belirtilerin hepsi bende mevcuttu ve ağrımadık bir tarafım kalmamıştı. Evde tedavim başladı. Ekipler düzenli bir şekilde bizimle ilgileniyor ve tedavilerimiz düzenleniyor. Böylece kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bunun için hepsine minnettarız” dedi.

“Virüsün sana ne zaman bulaşacağı belli değil”
Eşinin de korona virüs olduğunu fakat kendisinin daha hafif geçirdiğini aktaran Bilir, “Hasta olmasına rağmen bana çok iyi baktı, hakkını ödeyemem. Bu hastalıkta bana iyi gelen üç tespitim oldu onu da paylaşmak istiyorum. Hastalığım sürecinde ayran çok tükettim, ayranın içine ekmek doğrayıp bol bol yedim. Gülsuyu şerbeti içtim. Eşimde daha çok kuru öksürük vardı, ona da sarımsaklı süt iyi geldi. Bir diş sarımsağı ezip bir bardak sütte kaynattı sabah ve akşam birer bardak içti. Lütfen herkes kendisine çok dikkat etsin. Virüsün sana ne zaman bulaşacağı belli değil, bir bakıyorsun ki sana yapışmış. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hem kendimizi hem çevremizdekileri koruyalım. Dünyadaki bütün insanlara duam Allah hepimizi korusun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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