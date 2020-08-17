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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP'li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti

İHA

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Fırat Karabulut, AK Parti'ye geçti. AK Parti İl Başkanı Akif Gür, belediye başkanlarını makamında kabul ederek tebrik etti.

HDP'li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Batman’ın Kozluk Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı seçilen Fırat Karabulut, AK Parti’ye geçti. AK Parti İl Başkanı Akif Gür, belediye başkanlarını makamında kabul ederek tebrik etti.
Batman’ın Kozluk ilçesi ve Bekirhan beldesi belediye başkanları Ak Parti’ye geçti. AK Parti İl Başkanı Akif Gür, belediye başkanlarını makamında kabul ederek tebrik etti. İl Başkanı Gür yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta içi 13 Ağustos Perşembe günü partimizin genel merkezinde yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısında, Kozluk ilçe belediye başkanımız ve Bekirhan belde belediye başkanımız partimize katılmışlardır. Buradan huzurlarınızda kendilerini partimizde görmekten dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
AK Parti her anlamda marka şehirler ve marka belediyelere sahip ve bünyesinde son katılımlarla birlikte 794 belediye, binlerce teşkilat mensubu ve 11 milyona yakın üyesi ile büyük bir parti olduğunu söyleyen Gür, “Hatta partinin ötesinde milletin kendisidir. AK Parti belediyelerde elde edilen başarılar üzerine kurulmuştur. Belediyelerimiz hem mahallinde hizmetlerini yürüttüğümüz organlar hem de sinir uçlarımızdır. Bizim partimize milletimize ve ülkemize yük olan değil, milletimizin ve ülkemizin yükünü alan belediyelere ve belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Belediye başkanlarımız seçildikleri partiden istifa ederken kısa ve özdeyişiyle şu ifadede bulunmuşlardı. 'HDP'nin bölgedeki siyaseti halkımıza ters düşüyor. HDP'nin belediyeciliği hizmet belediyeciliği değildir'. Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Partiyi tercih etmişlerdir. Gün be gün büyüyen AK Partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiş ve ailemiz gün geçtikçe daha da büyümektedir. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır AK Parti hükümetleri her alanda Türkiye ve bu arada Batman'a çağ atlattı. Bu başarıların geçmişi yine bir belediyeciliğe dayanıyor. Bizim her anlamda halkımızı ve milletimizi ileriye götürecek projelere imza atmamız gerekiyor. Bu düşüncelerle belediye başkanlarımızın partimize katılmalarının hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, milletin adresi ve milletin partisi olan AK Partimize tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.
HDP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ise, “Yerel seçimlerde aday olup kazandım ve bu süreci birlikte götürmeye çalıştık. İlk aday olduğum süreçte şu cümleyi söyledim. ‘Ben girdiğim her hanede şunu gördüm. Bizler adaletli olacağız. Hukuku göz önünde bulundurup herkes ile aynı tarzda davranacağımızı söyledik. Hiçbir zaman toplumsal olarak düşündüğümüz faydaları kendi bireysel menfaatlerimizin arkasına almayacağımızı söyledik. Yalnız şu da bir gerçek, gerekse belediye başkanları, ilçe başkanları, diğer kurum amirleri bizler her zaman adaleti ve hukuku sağlamakla yükümlüyüz. İstifa ettiğim partiye gelince yerel seçimde ilk aday sürecimde tabi halk nezdinde, onların değimiyle, Kozluk halkının yüzde 90’nının beni istediği dile getirilerek beni aday gösterdiler. Dolayısıyla bende şahsım olarak Kozluk’ta, başka ilçede veya başka bir yerde belediye başkanlığı adaylığını yapacağım diye bir söylemde bulunmadım. Bize bunu uygun gördükleri için bende o teklifi kabul ettim. Ben de kabul ettiğim zaman kendi düşüncelerimi o partiye açıkladım. Yarın öbür gün, işte birileri tarafından yönetilip birileri tarafından bir şeye zorlanırsam ben bunu kabul etmeyeceğimi kendilerine de söyledim. Zaten bir iki ay içerisinde böyle bir süreci yaşadık ve gerçekten o süreç yavaş yavaş başladı ve çatışmalarımız sürdü. Uyum sağlayamadığımız için de istifamızı verdik. Ayhan Eren hiçbir zaman sırtını ne halkına ne çevresine dönmemiştir. Biz Ak Parti ile birlikte bu hizmeti gerçek anlamda ve gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza karşı göstermekle yükümlüyüz ve yapacağız” diye konuştu.

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