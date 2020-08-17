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Batman'da HDP´den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

DHA

Batman'da HDP´den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) BATMAN'ın HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut, hizmet için AK Parti'ye geçtiklerini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek, 13 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut için Batman AK Parti il binasında da bir tören düzenlendi. Ev sahipliğini AK Parti İl Başkanı Akif Gür'ün yaptığı törene Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partililer ve yöneticiler katıldı. HDP'den 2 belediye başkanının AK Parti'ye geçişini değerlendiren il başkanı Gür, "Belediye başkanlarımız seçildikleri partiden istifa ederken kısa ve özdeyişiyle şu ifadede bulunmuşlardı. 'HDP'nin bölgedeki siyaseti halkımıza ters düşüyor. HDP'nin belediyeciliği hizmet belediyeciliği değildir.' Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Her geçen gün büyüyen partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiştir" dedi
'HALKIMIZA SIRTIMIZI DÖNMEDİK'
Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren sırtını Kozluk halkına dönmediğini belirterek, "Bilindiği gibi bir süreçti. Yerel seçimde aday olduk kazandık. Bu süreçte birlikte olduk. İlk aday olduğum dönemde, 'adaletli olacağız, hak hukuku göz önünde bulunduracağız' dedik. Kozluk'ta halk arasında aldığım yüzde 90 oyla aday oldum. O parti beni aday gösterdikten sonra kişisel fikirlerimi açıkladım. Yarın birileri tarafından yönlendirilirse, bunu kabullenmeyeceğimi kendilerine de söyledim. Bir iki ay içinde fikir ayrılığına düştük ve istifamı verdim. Ayhan Eren hiçbir zaman ne halkına ne de çevresine sırtını dönmemiştir. Sosyal medya üzerinden iki satır yazıp da bize saldıranlar, bu memleket için ne yaptı. Bundan sonra AK Parti ile gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza göstereceğiz ve hizmeti yapacağız. Cumhurbaşkanımızla, tüm bakanlarımızla ve parti yetkililerimizle hizmet sözü aldık" diye konuştu.
Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut ise, "Biz burada halkımıza ve partimize söz veriyoruz. Allah'ın izniyle beldemize hizmet edeceğiz" dedi.
DHA-Politika Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-08-17 16:00:47

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