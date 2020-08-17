Rektör Durmuş Malkoç ve Koç'u ziyaret etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç’u makamlarında ziyaret etti.
Rektör Durmuş ilk olarak Malkoç’u ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Malkoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti getirerek Rektör Durmuş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Tümgeneral Koç’u ziyaret ederek yeni görevini tebrik eden Rektör Durmuş, başarılar diledi. Tümgeneral Koç, Rektör Durmuş’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.