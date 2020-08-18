Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra tabancayla intihar girişiminde bulunan İ.E. (18), yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz günü, Beşiri ilçesinde meydana geldi. İ.E., ailesiyle yaşadığı evde, M.O. isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradını anlatan mektup bırakarak, kime ait olduğu öğrenilemeyen tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde bulunan İ.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. tedavi altına alınırken, aile, mektupta adı geçen M.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E., bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2020-08-18 17:49:09



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