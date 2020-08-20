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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 2 portatif havuz açıldı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Batman'da 2 portatif havuz açıldı.

Batman’da 2 portatif havuz açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Batman’da 2 portatif havuz açıldı.
Proje kapsamında 817 yaş arasındaki kız ve erkek birçok öğrenci haftanın 5 günü ayrı seanslarda yüzme öğrenecek. Yüzme eğitimleri pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeli ve bakanlığın uygun gördüğü şartlarda veriliyor. Havuz kurslarına yeni başlayan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ücretsiz bone hediye etti. Ateşleri ölçülerek havuza alınan çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Daha önce Batman Çayında yüzdüklerini belirten çocuklar da havuzların açılmasından memnun kaldıklarını, bundan sonra havuzda yüzeceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Gençlik Spor ailesi olarak heyecanlıyız ve mutluyuz çünkü bugün bakanlığımızın Batman'a kazandırdığı 2 portatif havuzunun açılışını öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Batman merkez ve Gercüş ilçemizde toplam 2 portatif havuzumuz hizmete girdi. Antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımızla bakanlığımızın başlattığı ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında yüzme eğitimlerimiz başladı. Bu havuzlarla beraber Batman merkezde havuz sayımız 5’e çıktı. İlçelerde ise Gercüş ve Kozluk’ta birer havuz olmak üzere toplamda 7 havuzumuz oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Batman’a kazandırdığı yatırımlar itibariyle Batman gençliği ihya oldu. Umuyorum ki ve diliyorum ki etrafı kara suları ile çevrili il olan Batman’da boğulma vakaları azalır ve bizimde öğrettiğimiz yüzme öğrenen gençlerimiz en az ölüm olaylarını azaltırlar. Gençlerimizi yüzme öğrenmek için havuzlara bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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