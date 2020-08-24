Gercüş'te sumak hasadı



Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, üzüm bağlarında yetiştirilen sumağın hasadına başlandı. Bu yıl yaklaşık 4 ton sumak elde edecek üreticiler, kilosunu 25 liradan satışa çakırdı.

Gercüş'e bağlı Çiçekli köyünde sumak hasadı yapılmaya başlandı. Yoğun olarak üzüm bağlarında yetiştirilen sumak, köylülerin geçim kaynağı oldu. Bağlarda toplanan sumak, atlarla evlere taşınıp, işlendikten sonra tüketiciye sunuluyor. Bu yıl yaklaşık 4 ton sumak elde edecek üreticiler, kilosunu 25 liradan satışa çakırdı.

Sumak yetiştiriciliği yapan Çiçekli köyü sakinlerinden Selami Altun, sumakta bu yıl hasadın verimli olduğunu dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde gelip sumak hasadı yapıyoruz. Sumak hasadı diğer senelere göre daha iyidir. Çünkü yağışların bu sene fazla olması sumağın verimini daha da artırdı. Bu köyde sumak tarlası olan herkes güzel bir verim elde ederek geçimini sağlıyor. Sumağın fazla zahmeti de yoktur. Topluyoruz, eve götürüp, sopa ile dövdükten sonra bir elekten geçirip ayıklıyoruz. Tamamen organik olan, doğal şifa kaynağı sumağın sayısız faydası var. Bu yıl köyde yaklaşık 4 ton ürün elde edeceğiz. Elde ettiğimiz sumağın kilosunu toptan 25 liraya satıyoruz. Bu da köyün en büyük geçim kaynağı haline gelmiş" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-08-24 10:05:11



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