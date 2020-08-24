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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat Göleti mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Emin Ekinci yönetimindeki 72 AAD 556 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı,

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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