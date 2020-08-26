2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü (2)

POLİSİN 1 SAATLİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Batman'da yolda tartıştığı eski eşi Ebru Tekin'i öldüren Muhammed D.'nin (25) yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Muhammed D.'nin eski eşi Ebru'ya düzenlediği silahlı saldırının ardından araçla uzaklaştığını belirledi. Teknik takibini sürdüren ekipler, olaydan 1 saat sonra Muhammed D.'nin evine gittiğini belirlemesi üzerine dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Muhammed D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-08-26 13:20:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.