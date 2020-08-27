Batman'da cinayet

Batman’ın Sason ilçesinde genç bir kız, tartıştığı ve şizofren olduğu öğrenilen bir kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi’nde şizofren hastası Nazmiye K. (30) aynı mahallede tartıştığı 18 yaşındaki Mizgin Toparlı'yı boğazından bıçakladı. Toparlı olay yerinde hayatını kaybederken, olayda genç kızın babası da ayağından yaralandı. Olayın ardından Nazmiye K. bölgeye gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, 2 çocuk annesi Nazmiye K.’nin 2 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.