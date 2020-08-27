Batman'da çukura düşen inek vinç yardımı ile kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'a bağlı Oymataş köyünde çukura düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Oymataş köyü mevkinde meydana geldi. Köy civarında otlanan inek, bölgede bulunan yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Vatandaşlar, 2 gün boyunca çukurda kalan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca devreye Dicle Elektrik ekipleri girdi. Ekipler, vinç yardımı ile ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.