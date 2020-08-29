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Batman'da çıkan yangında, üzüm bağı ve fıstık ağaçları küle döndü

DHA

Batman'da çıkan yangında, üzüm bağı ve fıstık ağaçları küle döndü


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki yeşillik alanda yangın çıktı. 3 saatte söndürülen yangında, üzüm bağı ile fıstık ağaçları küle döndü.
Yangın, sabah saatlerinde Arıcı ve Yamanlar köyü arasındaki yeşillik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, alevlere müdahale edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 3 saatte kontrol altına alarak, söndürdü. Köylülerin de traktörle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, üzüm bağı ve çok sayıda fıstık ağacı küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-08-29 15:10:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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