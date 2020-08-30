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Böyle vahşet görülmedi: Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler Kulakları kesilen yavru köpeklere polis ekipleri sahip çıktı

İHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki köpek yavrusunun kulakları kesildi.

Böyle vahşet görülmedi: Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler Kulakları kesilen yavru köpeklere polis ekipleri sahip çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki köpek yavrusunun kulakları kesildi.
Edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi Ova Caddesi'nde kulakları kesilmiş halde köpek yavrularının ihbarını alan Kozluk Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, ihbarın alındığı bölgeye giderek, orada bulunan 4 köpek yavrusunun olduğunu ve ikisinin kulaklarının kesildiğini tespit etti. Köpek yavrularını araçlarına alarak Belediye Veteriner Hizmetleri Birimine götüren ekipler, orada yapılan bakım ve tedavinin ardından yavruları ilçe emniyet binasına götürerek koruma altına aldı. Köpek yavrularının kulaklarını keserek işkence eden kişi veya kişilerin yakalanması için ekipler tarafından yoğun çaba sarf edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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