Batman'da sokak hayvanları unutulmadı

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Burak EMEK/BATMAN, (DHA) BATMAN'da, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına, bir grup gönüllü tarafından su ve mama verildi.

Batman'da sosyal sorumluluk projelerine imza atan 35 kişilik grubun oluşturduğu 'Bir Kalp Bin Umut Platformu' ile Sahipsiz Hayvanlar Derneği üyeleri, sıcak havalardan etkilenen sokak hayvanları için esnaftan mama, atık kemik, et ve su kapları topladı. Gönüllüler, önceden tespit ettikleri sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere kap içinde su ve yiyecek bıraktı. Her gün düzenli olarak su ve yiyecek bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. DHA-Genel Türkiye-Batman Burak EMEK

2020-08-30 15:43:16



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