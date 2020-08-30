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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki

İHA

Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki

Batman Basın Konseyi, Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk’ün kaleme aldığı köşe yazısını kınadı. Konseyden yapılan açıklamada, "Yazar Özgentürk’ün Batmanlı kızlarımız ve ailelerimiz üzerine kaleme aldığı ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ başlıklı yazı haddini çok çok aşmıştır” denildi.
Batman Basın Konseyi Yönetim Kurulu tarafında yapılan açıklamada, yazar Özgentürk’ün köşesinde belirttiği ve öne sürdüğü ahlaktan uzak, iftiralarla dolu çirkin ithamlarını kabul etmediklerini ve hem yazarın hem de Cumhuriyet gazetesinin Batman halkından bir an önce özür dilemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz temmuz ayında Batman’ın Beşiri ilçesinde İpek E. isimli bir genç kız, Siirt’e görev yapan uzman çavuş Musa Orhan’ın günlerce tecavüzüne maruz kaldığını belirten bir mektup bırakarak intihar etti. İpek, henüz gençliğinin baharında hayalleri olan bir kızdı. Evlenme vaadiyle kandırılarak istismara uğradı. Yaşadığı ağır bunalım sonrası intihar girişiminde bulundu ve yaklaşık 33 günlük yaşam savaşına gencecik bedeni daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu. Batman’ı geçmişte intihar vakaları ile yeniden gündemlerinde tutmaya çalışan bazı yazarların ise genç kızlarımız üzerinden popülist yazılar kaleme alma girişimlerine ise biz Batmanlı gazeteciler bir anlam veremiyoruz. Bugün Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk ise Batmanlı kızlarımız ve ailelerimiz üzerine kaleme aldığı ‘Porno çukurunda debeleniyoruz’ başlıklı yazı haddini çok çok aşmıştır. Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün, canına kıymasını sadece bir sayı olarak görmesi ve aslında altında yatan nedenleri sorgulamadan, sadece Batman'daki değil bütün bölge illerindeki kadınları ve kızları töhmet altında bırakmasını şiddetle kınıyoruz. İntihar vakaları ile adı sıklıkla anılan kentimizdeki intihar vakalarının bahsi geçen yıllarda dahi, Türkiye’nin en çok intihar edilen kenti olmadığını ve tamamen şehrimize yönelik bir algı oluşturulmak istenmesine anlam veremiyoruz. Batman halkının özellikle son 20 yılda eğitime verdiği önemi görmek, okuyarak kendi ayakları üzerinde duran binlerce, on binlerce kadın ve genç kızı görmesi için çirkin ithamlarda bulunan bu yazarın biraz daha araştırarak yazı kaleme almasını isterdik. Yazar Özgentürk’ün köşesinde belirttiği ve mesnetsizce öne sürdüğü ahlaktan uzak, iftiralarla dolu çirkin ithamlarını kabul etmediğimizi ve hem yazarın hem de Cumhuriyet gazetesinin Batman halkından bir an önce özür dilemesini istiyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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