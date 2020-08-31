AK Parti Batman İl Başkanı Gür Hasankeyf'te incelemelerde bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için ilçedeki köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Talep, istek ve önerileri hakkında muhtarlarla istişarede bulunan Özdemir ve Gür daha sonra Büyükdere, Akalı, Saklıköy, Irmak ve Üçyol köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, isteklerini soran Özdemir ve Gür daha sonra yeni göreve başlayan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Öztürk’le Hasankeyf’te yapılan ve yapılacak son çalışmaların hızlandırılması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan Özdemir ve Gür, Öztürk’e başarılar diledi.

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