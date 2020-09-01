Kumruların yuva yaptığı odasındaki klimayı, 2 yıldır kullanmıyor

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Zeki İşçan, odasındaki klimasını, kumruların yuva yapması nedeniyle 2 yıldır kullanmıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Zeki İşcan'ın odasındaki klimanın üzerinde, 2 yıl önce kumrular yuva kurdu. İşçan, kumruların rahatsız olmaması için 2 yıldır sıcak havaya rağmen klimayı kullanmıyor.

'ARTIK MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİ OLDULAR'

Kuşların misafir değil ev sahibi olduklarını söyleyen İşçan, "Kumrular, odadaki klimanın üstünde yuva yaptı. İki yıldır yavru kumrular rahatsız olmasın diye Batman'ın 40 derece sıcağına rağmen klimayı çalıştırmadım. Her gün beslenmelerini sağlıyorum. Artık misafir değil ev sahibi oldular" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2020-09-01 10:51:11



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