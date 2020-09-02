Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da Abdulhakim Yavuz, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basılan banknotu, satışa çıkardı.
Batman'da yaşayan Abdulhakim Yavuz, alışveriş yaparken parasını saydığı sırada 50 TL'lik banknotun hatalı basıldığını fark etti. Sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basım banknotu satışa çıkardığı anlatan Yavuz, "Alışveriş yaparken bu para elime geçti. Basım hatası olduğunu öğrendim. Almak isteyen varsa satmak istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-09-02 12:50:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.