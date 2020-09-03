Batman emniyetinden kaçakçılık operasyonu

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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 bin 502 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 557 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 100 kilo nargile tütünü, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, 30 bin 384 kilo akaryakıt, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet atış kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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