Kuru ekmekle karınlarını doyuruyorlar

Batman’da ikamet eden Şut ailesine komşuları yardım etmezse aç yatıyorlar. Şut ailesi kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Batman merkez Kısmet Mahallesi 817 Sokak'ta ikamet eden 6 çocuklu Şut ailesi, hayırsever ve yetkililerden yardım bekliyor. Anne Berivan Şut’un isteği ise çocuklarına sıcak bir yemek. Anne Berivan Şut, “Eşim sara hastası 6 çocuk ile yaşıyoruz. Maddi durumuz çok kötü durumdayız. Sosyal yardımlaşmadan bin TL alıyoruz. Devletimiz bize yardım ediyor ama bir türlü bize yetmiyor. Aldığımız yardım parası kira elektrik ve çocuklarımıza yetmiyor. Devletimizden milletimizden yardım ve destek bekliyoruz. Engelli bir tane çocuğum var maaşa bağlatamadım. Engelli maaşı olmuyor. Evde hiçbir şey yok, gıdamız yok evimizde hiçbir şey yoktur. Çocuklarım sabahları kalkarken kahvaltı veremiyoruz çünkü yoktur. Akşamları çay ve ekmek yiyoruz. Bir şey olmadığından dolayı önlerine yemek bırakamıyorum. Bize elinizi uzatın Allah’ta size yardım elini uzatsın. Çocuklarımın istekleri bana soruyorlar anne neden normal insanlar gibi iyi bir hayat yaşayamıyoruz. Evimizde yataklarımız yok çocuklarımın oyuncakları yok elbiselerimiz yok hiçbir şeyimiz yoktur. Maddi durumuz çok kötü olduğu için bende çocuklarıma diyorum ki Allah’ın kaderidir her insanın anlında yazıyoruz” dedi.



“Oyuncak istiyorum”

6 yaşındaki Kerem Şut ise, “Oyuncaklarımız yok ama biz ne yapalım yataklarımız hiçbir şeyimiz yoktur. Dolabımız yok dolap pis içindedir. Ben oyuncak, yatak ve yemek her şey istiyorum” diye konuştu.



“Hastalığımdan ötürü her gece yere düşüyorum”

Baba Cüneyt Şut hasta olduğunu ve bundan dolayı çalışamadığını söyledi. Şut, "Sara hastasıyım bizim maddi durumuz çok kötüdür. Perişan bir durumdayız hangi işe gidiyorsam beni işten çıkartıyorlar. Benim çocuklarım perişan durumdadırlar. Hastalığımdan ötürü her gece yere düşüyorum ambulans ile hastaneye kaldırıyorlar. Bize yardım eli uzatılmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.