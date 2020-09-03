Batman’da korona virüs tedbirleri alındı

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun korona virüs tedbirlerinin daha sıkı uygulanabilmesi amacıyla özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının aktif takip edilmesini kararlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Cenaze defin işlemlerinde oluşan kalabalıkların azaltılması ve cenaze merasiminin en az sürede bitirilmesine, denetim ekipleri tarafından 65 yaş üstü vatandaşlarımızı evlerine gitmeleri için özellikle uyarılmasına, afiş planlamaları yapılarak güvenli alan uygulamasının yaygınlaştırılması, özellikle insan sirkülasyonunun fazla olduğu işletmelerde güvenli alan uygulamasına geçilmesi için bilgilendirilmesine, denetim ekiplerinin özellikle tekerrür eden şikayetleri daha ciddi değerlendirmeye alması ve gerekirse ceza kesmesine oy birliği ile karar verilerek imza altına alınmıştır" denildi.

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