Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak

Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki Seyit Bilal Türbesi, koronavirüs salgını nedeniyle her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.
FOTOĞRAFI
DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-09-05 15:47:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.