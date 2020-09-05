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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak

DHA

Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak


Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki Seyit Bilal Türbesi, koronavirüs salgını nedeniyle her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak. 
FOTOĞRAFI
 DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-09-05 15:47:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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