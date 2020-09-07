Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.
DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2020-09-07 13:09:11
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