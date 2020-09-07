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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da Mahatma Gandi Bulvarına bin 300 ton asfalt serimi

İHA

Batman’da Mahatma Gandi Bulvarına bin 300 ton asfalt serimi

Batman kent genelindeki yolları bakım, onarımdan geçiren Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Pınarbaşı Mahalleleri arasında yer alan Mahatma Gandi Bulvarında asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Bin 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yol asfaltlama çalışmalarında toplamda bin 300 ton asfalt kullanıldı.
Batman için yapılacak en iyi ve en güzel hizmetin üst yapı çalışmaları arasında yer alan asfaltlama çalışmaları olduğunu ifade eden Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediye olarak 2020 yılı asfalt sezonunda hedeflenen rakamın üzerine çıkılacağını kaydetti. Trafikte sorun yaşanmaması için yapılan çalışmalarda, 20 personel, 12 kamyon, 2 silindir, 2 finişer, 1 beko loder ve 2 kepçenin görev aldığı belirtildi.

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