Batman’da akıllı bisikletler baştan sona yenilendi

Batman Belediyesi vatandaşların kullanımına sunulan akıllı bisikletleri baştan sona bakımdan geçirilerek zil, sepet, chip, reflektör ve far monte ederek yeni yüzüyle hizmete sundu.

Batman’da 6 farklı noktada bulunan akıllı bisiklet istasyonunda vatandaşların aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem alındığını ifade eden Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yetkilileri, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sağlık yönünden sorun yaşanmaması için bir süreliğine bisiklet kullanımının devre dışı bırakıldığını bu süre zarfında da tüm bisikletlerin genel aksamlarının gözden geçirildiğini söyledi. Sağlıklı yaşam ve alternatif ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Batmanlıların hizmetine sunulan Akıllı Bisiklet Sistemi, Gültepe Mahallesi Su Parkı, Batman Bölge Devlet Hastanesi Otobüs Durağı, Batman Park AVM önü, Atatürk Parkı, 8 Mart Kadın Parkı ve belediye hizmet binası arkasında kurulan 6 istasyonda 96 bisiklet dubası bulunuyor.

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