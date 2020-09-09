Batman Üniversitesinde uzaktan eğitim kararı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 20202021 güz dönemi eğitim ve öğretiminin büyük ölçüde uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.

Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını söyledi. Rektör Durmuş, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 20202021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya gelmektir."

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