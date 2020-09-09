Batman’da müzeler ve ören yerini 16 bin 952 kişi ziyaret etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 kültürel miras istatistiklerinin sonuçlarını paylaştı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Batman’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 1 ören yerinin bulunduğu söyledi. Toka, "Batman’da 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 1 ören yerini 16 bin 952 kişi ücretsiz ziyaret etmiştir. Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müzede toplam 8 bin 295 eser bulunmaktadır. Batman’da müzelerin sorumluluğunda toplam 103 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Batman’da müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 103 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 34 adet sit alanı bulunmaktadır" dedi.

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