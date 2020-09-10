Batman’da sinema akademisi başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde sinema akademisi başvuruları başladı.
Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Atölyelerinde gerçekleştireceği eğitime katılacak olan kursiyerlere senaryo yazarlığı, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, kurgu montaj teknikleri, oyuncu eğitimi, film okumaları ve film yapımı workshop eğitimlerini ücretsiz olarak verilecek. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olan eğitime katılım kontenjanı sınırlı olduğu belirtilirken kursa başvuracak olan vatandaşların internet sitesinde ön başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.