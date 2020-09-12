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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş’te doğaya 20 sülün bırakıldı

İHA

Gercüş’te doğaya 20 sülün bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Müdürlüğünün katkılarıyla Gercüş ile Batman Avcı ve Atıcılar Derneği başkanlığı tarafından 20 adet sülün doğaya bırakıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğaya 20 adet sülün bırakıldı. Yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması ve zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında olduğunu belirten avcı Uğur Soyvural, sülün popülasyonunun artırılmasını istediklerini belirterek, bıraktıkları sülülerin yıl boyunca avlanmasının yasak olduğunu söyledi. Sayvuran, "Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermeli. Avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz. İlçemize katkı sağlayan başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Müdürlüğüne, Batman Avcı ve Atıcılar Derneği başkanlığına teşekkür ederim" dedi.
Etkinliğin sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türleri doğaya salmak ve doğayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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