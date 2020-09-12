Seyir halindeki araç alev aldı

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Batman’da seyir halindeki araç aniden alev aldı. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre araç Batman Beşiri karayolunda yandı. Seyir halinde olan 27 R 3685 plakalı araç sürücüsü Hayri Yıldız, Batman’dan Beşiri’ye giderken araç aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yanan aracı söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

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