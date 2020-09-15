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Müşteri kılığında girdiler, çantadaki paraları çalıp kayıplara karıştılar

İHA

Müşteri kılığında girdiler, çantadaki paraları çalıp kayıplara karıştılar

Batman’da 3 kadın, müşteri kılığında girdikleri iş yerinden 5 bin 700 lira para çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Elif Irmak kira parası vermek için arkadaşlarından borç aldığını, paranın çalınması nedeni ile mağdur olduklarını söyledi.
Batman merkez Raman Mahallesinde Elif Irmak’ın işlettiği gelinlik dükkanına 3 kadın 10 Eylül’de müşteri kılığında girdi. 2 kadın iş yeri sahibini oyalarken diğer bir kadın da çantada bulunan 5 bin 700 lirayı parayı çaldı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, arkadaşlarından, iş yerinin kirasını vermek için borç aldığını o paranın da çalınması sonucu mağdur olduğunu belirten Irmak, hırsızların yakalanmasını istedi.

"Borcu borç ile kapatmaya çalıştım, o kadar daha borca girdim"
Mağdur olduğunu ve iş yeri sahibine mahcup olduğunu belirten Irmak, "Ayın 10’unda saat 14.00 sıralarında müşteri kılığında 3 bayan iş yerine girdi. Önce normal ürünlere baktılar sonra gelinlik alma bahanesiyle 2 kişi beni kandırarak bir bayan arka tarafa geçerek ürün baktı. Diğer bayan ise nişanlı olduğunu ürün denemek istediğini söyledi. Benle beraber beğendiği ürünü alıp arka bölüme geçtik. Çantam kabinlerin arka tarafında saklıydı. Yüklü meblağda para vardı çantamda, dükkan sahibi gelecekti kirasını ödeyecektim. Müşteri kılığında gelen hırsızlara gelinlik giydirirken diğer kalan kişi de nasıl yaptıysa bir dakika içeresinde parayı cüzdandan alıyor ön tarafa gelerek cüdanı kontrol edip içinde para olduğunu kontrol ediyor ve paraları saklayıp tekrardan benim yanıma geliyor. Aradan bir saat geçtikten sonra cüzdanımı kontrol ettiğimde paramın olmadığını fark ettim. Polisleri arayarak şikayetçi oldum. Dükkanıma gelen kişilerin eşkallerini tanırım görsem onları tanırım. Şuanda çok mağdurum mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden ve büyüklerimden destek bekliyorum. Zaten belirli bir süreç yaşıyoruz hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Ayriyeten 6 aydır kiramı ödeyemiyorum, ev kiramı ödeyemiyorum. Bunun ile alakalı büyük sıkıntılar yaşıyorum. Ufak bir işletmem var çok büyük bir firma sahibi değilim. Ama ekmeğimin peşindeyim. Bunların iş yerime gelip beni mağdur etmesi beni çok zor duruma düşürdü. Şuanda ne yapacağımı bilmiyorum. Mülkiyet sahibine mahcup olduğum kadar borç aldığım kişiye de o kadar mahcup durumdayım. Borcu borç ile kapatmaya çalışırken bir o kadarda borca batmak benim canımı acıtıyor. Bunun yanı sıra çantamın içinde hafıza kartı vardı ve maneviyatımı da çalmış oldular. Bundan dolayı onlardan davacı ve şikayetçiyim. Yetkililerden destek bekliyorum. Çantamın içinden 5 bin 700 lira çalıp kayıplara karıştılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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