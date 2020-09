Batman'da 60 bin dekarlık alanda fıstık hasadı

Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da 60 bin dekarlık alanda ekimi yapılan fıstığın hasadına, Beşiri ilçesinde Vali Hulusi Şahin'in de katıldığı etkinlikle başlandı. Vali Şahin, Batman ekonomisinin bu yıl tarımla güldüğünü belirterek, "Bir taraftan mısır, bir taraftan da fıstık üretiminde güzel bir verim var" dedi.

Batman'da yaklaşık 60 bin dekarlık alanda ekimi yapılan fıstığın hasadına Beşiri ilçesi Oğuz köyü Kışlacık mezrasında düzenlenen etkinlikle başlandı. Etkinliğe, Vali Hulusi Şahin, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hivzullah Akdaş ve çiftçiler katıldı. Hasat öncesi konuşma yapan Vali Şahin, fıstığın ekonomik olarak çok bir getirisinin olduğunu belirterek, "Fıstık, bize gerçekten de bir lütuf oldu. Çünkü fıstık, hububat arazisi gibi verimli olmadığı alanlarda, hububatın yetiştiği arazileri sevmediği bir ürün. Eğer sabırlı olursanız, ağacın 7´nci yaşına kadar sabrederseniz sizi pişman etmiyor. Üreticisine gerçekten gelir sağlayan bir üründür. Batman ve bölgesinde 15 yıldır yoğun olarak dikilmeye başlandı. Sonuç olarak sadece vatandaşımızın ve çiftçimizin cebine hitap etmiyor. Görselliğimiz de arttı. Her biri oksijen üretiyor. Arazilerimiz o manada yeşerdi, güzelleşti" diye konuştu.

'BATMAN EKONOMİSİ TARIMLA GÜLDÜ'

Fıstık işçisinin olduğu yerde anız yangınlarının da olmadığını belirten Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Fıstık üreticisi gözü gibi bakıyor bahçelerine. Her yönüyle fıstık Batman´a iyi geldi. Şu anda 60 bin dekarlık arazide fıstık üretimini Batman yapıyor, her geçen gün artıyor. Bizler de hem özel idare kaynaklarından, hem GAP idaresinden desteklerle çiftçimizin yanındayız. Ayrıca Tarım Bakanlığı da teşvikler veriyor. Burada hassas olduğumuz nokta şu; Özellikle taban arazilerinde, verimli ova arazilerinde fıstıktan uzak duracağız. Burası gibi eğimli, hububat verimi düşük olan araziler fıstık için ideal araziler. Buralarda fıstık tarımını yapacağız. Bir taraftan fıstık, bir taraftan mısır, bu yıl çok güzel verimimiz var. Hububatta da gayet verimli bir sene geçiriyoruz. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçimizin yüzü gülerse bütün ülke güler. Bu sene Batman ekonomisi tarımla güldü. İnşallah bu şekilde devam eder. Batman ekonomisinde tarım ciddi rol oynuyor. Onunla beraber, diğer sektörler de kalkınıyor. Batman, ekonomik anlamda ülkenin diğer illerinden farklı olarak pozitif ayrıştı. Sanayicilerimiz, çiftçilerimiz geleceğe umutla bakıyorlar. Fıstıkta Batman, şu anda bile iddialı. Önemli olan optimal seviyeyi yakalamak. Diğer şehirlerle herhangi bir rekabet içinde değiliz. Ülkemizin optimal üretim seviyesini yakalamalıyız. Orada da dengeli gitmeliyiz. Bu hususta Tarım ve Orman Bakanlığı´nın planları var. Ona göre gidiyoruz, şu anda gayet iyi gidiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2020-09-15 14:35:08



