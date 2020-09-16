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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da evde karantinada olması gereken 2 kişi kalabalığın arasında bulundu

İHA

Batman’da evde karantinada olması gereken 2 kişi kalabalığın arasında bulundu

Batman’da korona virüs salgınına yakalanıp evde karantina altında olması gereken 2 şahıs vatandaşların yoğun bulunduğu yerde gezerken tespit edildi. İzolasyon kuralını ihlal eden şahıslar öğrenci yurduna yerleştirildi.
Batman Valiliği öncülüğünde kurulan filyazyon ekipleri, mahalle denetimi yaptıkları sırada 2 korona virüs hastasının evde izolasyonda olmadığını tespit etti. İzolasyon kuralını ihlal eden 2 şahıs vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanda gezdikleri esnada filyasyon ekipleri tarafından bulunarak Batı Raman Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Şahısların, karantina süreci bitene kadar öğrenci yurdunda kalmaya devam edeceği belirtilirken, izolasyon kuralını ihlal eden vatandaşlar hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

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