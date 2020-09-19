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26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor

İHA

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan gazi Servet Çiftçi, 26 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.
1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor. 13 Mart 1995’te terörle mücadele kapsamında katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, ”Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda ağır yaralanarak iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim. Hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettiriyorum. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerektirse onlar da bu vatanda çekinmeden hayatını feda ederler. 2 oğlum çalışıyor, biri de uzman çavuşluğa başvuruda bulundu. O olayın ardından 26 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım” dedi.

"Babamız bizim gururumuzdur"
Servet Çiftçi’nin 13 yaşındaki en küçük oğlu Hüseyin Çiftçi ise, babasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Çiftçi, "Biz evlatları olarak babamızla onur ve gurur duyuyoruz. O bizim gururumuzdur. Bizler de 10 kardeş olarak vatanımız ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

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