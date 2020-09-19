Gercüş’te elektrik akımına kapılan kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş’te elektrik akımına kapılan kişi öldü

İHA

Gercüş’te elektrik akımına kapılan kişi öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35) ilçeye bağlı Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulkadir Altunok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Veysi Ayata'nın iyi olduğu öğrenildi. Altunok'un yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor
YEREL HABERLER 26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi ...
Batman Belediyesi sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor
YEREL HABERLER Batman Belediyesi sanatçılarla sanatseverleri ...
Gercüş Kaymakamı Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Gercüş Kaymakamı Şekerci yapımı devam eden ...
Batman’da 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da 41 bin 760 litre kaçak akaryakıt ele ...
Batman Belediyesinden kaçak yapı açıklaması
YEREL HABERLER Batman Belediyesinden kaçak yapı açıklaması
Kızılay tırı Sason'da kan topladı
YEREL HABERLER Kızılay tırı Sason'da kan topladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X