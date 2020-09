2 bin 973 rakımlı Mereto Dağında bal üretimi

Batman'da 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağına çıkan arıcılar, burada 2 bin çeşit çiçekten beslenen arılardan bölgenin en kaliteli balını elde ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 bin 973 metre yüksekliği bulunan Mereto Dağı teklerinde uzun yıllar arıcılık yaptığını ve ürettiği kaliteli balı ülkenin dört bir yanına pazarladığını ifade eden İlyas Can, Kozluk'un çiçek çeşitliliği, verimli yaylaları ve elverişli iklimi sayesinde bal üreticileri için oldukça elverişli bir coğrafyada yer aldığını söyledi. Bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran daha az ürün elde ettiğini ifade eden Can, bölgede piyasada organik olduğu söylenen pek çok balın, şeker, glikoz gibi tatlandırıcılarla takviye edildiğine dikkat çekti. Az miktarda elde ettiği Karakovan, Petek ve süzme balının her türlü tahlile açık olduğuna vurgulayan Can, Mereto balının bölgenin önemli bir markası olma yolunda ciddi yol kat ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.