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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason'da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere yasak getirildi

İHA

Sason'da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere yasak getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemleri kapsamında, tüm etkinliklere 10 Ekim'e kadar yasak getirildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Sason jandarma sorumluluk alanında her türlü eylem ve etkinliklerin 10 Ekime kadar yasaklandığı belirtildi. Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni türdeki eylem ve etkinlikler mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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