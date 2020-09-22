Batman’a vizyon katacak dev imar planı tamamlandı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentin imar planını açıkladı, Vali Şahin, 2021'in Batman için inşaat dönemi olacağını belirtti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediye konferans salonunda Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Ali Osman Bilgili ve Batmanlı müteahhitlerle toplantı yaptı. Batman’ın doğusu ve kuzeydoğusunda bulunan Bayındır, Çamlıtepe, Korik, Petrol ve Tilmerç mahallelerini kapsayan Korik İlave ve Revizyon İmar Planı, Vali Şahin tarafından tanıtıldı.

2040 yılına gelindiğinde toplam nüfusun yaklaşık 140 bin kişi olarak hesaplandığı Korik İlave ve Revizyon İmar Planında yaklaşık 75 bin kişinin, İlave İmar Planında ise yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı konut alanları tasarlandı. İmar planı kapsamında konut alanları ile birlikte kentsel çalışma alanları, turizm alanları, açık ve yeşil alanlar, planlama bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yaşayacak nüfus büyüklüğü ve yapısı da dikkate alınarak uygun konumlarda sosyal ve teknik altyapı alanları düşünüldü.



"İmar planda sona gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, şehrin gelişimi yönünden çok büyük önem taşıyan büyük imar uygulamasının artık sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Şahin, "Batman 434 bin nüfusu Belediye hudutları içeresinde il merkez Belediye hudutları içeresinde barındırıyor. 434 bin merkez nüfuslu az bir nüfus değil Türkiye’nin büyük şehirlerinin bazılarından daha büyüktür. 434 bin nüfusun ciddi bir imar ile buluşması gerekiyordu, son derece dinamik istikbali parlak bir şehir olan Batman’ın geleceğine de yön çizmek gerekiyordu. Biz hizmete geldiğimizde Körik Mahallesi ve Tilmerç Mahallesinin büyük oranda içine girdiği ama Çamlıtepe, Petrol Mahallesi ve Bayındır Mahallesinin de dahil olduğu imar planın önümüzde bulduk. Hızlı bir şekilde bu plana müdahale ettik. İki önemli planımız var onlar neydi biri biz adaletli insanlarız adaletten şaşmamız söz konusu olamaz. Mevcut elimizde bulduğumuz taslakta bazı yerlere 10 kat bazı yerlere 4 kat verildiğini gördük. Bu bizce doğru değildir. Bunu düzelttik, gayet eşitlikçi bir şekilde 6 kat belirledik. İkincisi de biz hem şehrin ana arterlerin üzerindeki baskıyı azaltmak hem yeni bulvarlar üretmek hem de şehrin ilerde trafiğini de hesap etmek üzere bir kuşak yolu düşüncemiz vardı. Bunu da bu projenin içerisine monte ettik. 40 metrelik bulvar bir yüzük gibi şehrimizin etrafında dönecek. Bu projede onu monte ettik. Böylece ilk parçasını da tamamlamış oluyoruz. Bu konuda çok mutluyuz çünkü buna başladık. Bundan sonra yapacağımız imar planlarında da bunu monte edeceğiz ve böylece tüm imar planlarını tamamladığımızda yani şehrin dört bir tarafını kuşaklayan imar planlarını tamamladığımızda aynı zamanda kuşak yolunda bulvarı da tamamlayacağız. Bayındır, Çamlıtepe, Körik, Petrol ve Tilmerç mahallerinin kapsadığı alan burası 142 bin kişinin yaşaya bileceği bir büyüklüktür. Bunun bir kısmı revize bir kısımda ilavedir. Artık şehrimizde ciddi arsa üretiminin ilk etapta buluşturmuş oluyoruz bundan sonra bu devam edecektir. Hedefimiz dediğim gibi 800 bin nüfusa hitap edecek bir şehir imarı oluşturmak bunun yarısı var zaten yarısını da biz oluşturacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kuruma buradan teşekkürlerimi şükranlarımı arz ediyorum. Bir gece görüştük ertesi sabah devasa bir kamu yararını imzaladı. Bunlar onlar sayesinde oldu. 10 yılda çıkmayacak şeyler 10 saate çıktı" dedi.

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