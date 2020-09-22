Batman'da köy muhtarları ile toplantılarını sürdüren AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, Sason ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Gür, tüm muhtarları tek tek dinleyerek talep ve sıkıntılarını not etti. Muhtarlar tarafından yapılan talep ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Gür, köylerdeki sıkıntıları dinleyerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Muhtarlar ise Başkan Gür tarafından yapılan toplantılarda talep ve istekleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu biz muhtarlar için çok verimli olan bir toplantı. Sorunlarımız, sıkıntılarımız veya taleplerimizi rahatça dillendirebiliyoruz. Allah razı olsun yönetim bizi dinleyip elinden geleni zaten yapıyor. Bu toplantıların her daim devam etmesini istiyoruz" dedi.

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