Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajıyla hayata tutundu



Arif Arslan/BATMAN, (DHA)BATMAN Bölge Devlet Hastanesi'ne şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduktan sonra kalbi ve solunumu duran Vefattin Bağ (29), 2 saat aralıksız süren ve bazı sağlık görevlilerinin yorgunluktan bayıldığı kalp masajı ve 30'un üzerinde elektro şokun ardından tekrar hayata tutundu. Hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Astan, yapılan başarılı müdahaleye ilgili olarak, "Ekipte aralıksız müdahalenin yaratmış olduğu yorgunluktan baş dönmesi ve bayılma benzeri durumlar yaşandı. Yerine destek personel zamanında çağrılarak müdahaleden taviz verilmedi" dedi.

Batman'da yaşayan Vefattin Bağ, önceki gün şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada fenalaşan Bağ'ın kalbi ve solunumu durdu. Acil serviste yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı ve elektroşok uygulandı. Daha sonra anjiyo ünitesine alınan Bağ'a burada 1,5 saat boyunca aynı işlem uygulandı. 2 saat süren kalp ve 30'un üzerindeki elektroşok uygulaması sırasında aralıksız müdahale nedeniyle bazı sağlık görevlileri fenalaştı. Destek personellerle birlikte gerçekleştirilen hastayı hayatta tutma çabası sonuç verdi ve Bağ, tekrar hayata tutundu.

'DAMARI YÜZDE 100 TIKALIYDI'

Hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Astan, hastanın kalbinin en büyük damarının yüzde 100 tıkalı olduğunu belirterek, yapılan kurtarma çalışmasını anlattı. Dr. Astan, "Anjiyografik müdahale ile damarı açılan hastanın ölümcül ritim problemleri dirençli seyretmeye devam etti. Toplamda 2 saati aşkın kalp masajı ve 30´un üzerinde elektroşok verilmesiyle birlikte, kalp damarının kontrol işleminde tamamen açık olduğu izlendi. Hastanın hayati bulgularında düzelme gözlendi. Bir gün sonra solunum cihazından tamamen ayrılmış olan hastanın kalıcı bulgular olmadan normal yaşamına devam etme umudunun güçlü olduğu gözlendi" dedi.

'ARALIKSIZ MÜDAHALEDEN FENALAŞANLAR OLDU'

Bir saatlik kalp canlandırma işlemine rağmen hayata dönemeyen hastalarda tıbbi olarak umudun tamamen bittiği algısı oluşturmasına rağmen kalbin tek bir atımı oluncaya kadar genç hastalarında umutlarını koruduklarını anlatan Dr. Astan, "Aralıksız canlandırma ve damar açma işlemimize devam ettik. Ekipte aralıksız müdahalenin yaratmış olduğu yorgunluktan baş dönmesi ve bayılma benzeri durumlar yaşandı. Yerine destek personel zamanında çağrılarak müdahaleden taviz verilmedi. Literatürde bu kadar uzun kalp durması ve ölümcül ritim problemlerinde 1 saatlik müdahaleye rağmen yanıt alınamaması durumunda hayatta kalma şansı binde birden azdır. 2 saati geçkin bir müdahaleye böylesi hızlı düzelmenin, kalıcı izler bırakmadan yaşanmış olması bizi hem mutlu etti hem de bu zor günlerde umudumuzu korumanın ne kadar önemli olduğu bilincini güçlendirdi" diye konuştu.

'BİR MUCİZE YAŞIYORUM'

Hayatta kalmanın sevincini ve şokunu birlikte yaşayan Vefattin Bağ da, şunları kaydetti:

"Ben bir mucize yaşıyorum. Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum. Tekrar nefes almamı sağlayan başta doktorum Ramazan Astan ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana bir hayat bağışladılar. Allah razı olsun."DHA-Genel Türkiye-Batman Arif Arslan

2020-09-22 17:58:03



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