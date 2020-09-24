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Türkiye'yi karış karış gezen kalaycılar: Teknoloji işimizi zorlaştırdı

DHA

Türkiye'yi karış karış gezen kalaycılar: Teknoloji işimizi zorlaştırdı


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) İSTANBUL'dan yola çıkıp, Türkiye'yi dolaşarak, bakır kapları kalaylayan Hakan Kıymaz ve Yaşar Okan ustalar, Batman'ın Gercüş ilçesine geldi. Teknolojinin gelişmesiyle işlerinin zorlaştığını anlatan kalaycı ustası Hakan Kıymaz, "Gittiğimiz her ilçe ve köylerde bakır kapları bulabiliyoruz" dedi.
İstanbul'da yaşayan, çeyrek asırdır kalaycılık yapan ve bir süre önce yola çıkan Hakan Kıymaz ile Yaşar Okan, Türkiye'yi karış karış gezip, bakır kapları kalaylamaya başladı. Kendilerini 'gezici kalaycılar' olarak tanıtan Kıymaz ve Okan, Türkiye'deki gezileri kapsamında Batman'ın Gercüş ilçesine geldi. Burada birçok köyü gezerek, bakır kapları kalaylayan ustalardan Kıymaz, mesleğin son temsilcileri arasında bulunduklarını, bu iş sayesinde geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Dedelerinden öğrendikleri kalaycılığı Türkiye'yi gezerek, yaşattıklarını söyleyen Hakan Kıymaz, "Bakır eşyaların temizliğini yapıyoruz. Şu an tam sezonu. Bu mesleği yaklaşık 25 senedir Yaşar Okan ile birlikte yapıyoruz. Dedelerimizden kalma mesleği sürdürüyoruz. Baba ve dede mesleği olduğu için zor olsa da yapıyoruz. Bu meslekten ekmeğimizi kazınıyoruz. Kimseye muhtaç olmadan ailemizi geçindiriyoruz. Şükürler olsun ki dedelerimiz ve babalarımız bize bu mesleği bıraktı. Teknolojinin ilerlemesiyle işlerimiz daha da zorlaştı ama gittiğimiz her ilçe ve köylerde bu bakır kapları bulabiliyoruz. İnsanlar kalaycı arıyor, bulamıyor. Biz de buralara geldiğimiz zaman tesadüfen kaplarını getirip, burada yaptırıyorlar" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-09-24 09:28:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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