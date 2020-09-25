

Reşat YİĞİZ/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde Ebedin Işık'ın, hasat yaptıktan sonra kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilo cevizi çalındı.

Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde ceviz yetiştiricisi Ebidin Işık, bu yıl hasadını yaptığı 500 kilo cevizi kuruması için evinin damına bıraktı. Sabah saatlerinde kontrol için dama çıkan Işık, cevizlerin çalındığını fark etti. Bir yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Işık, "Bu yılki ürünlerimizi topladıktan sonra kurutmak için dama bıraktık. Bu sabah kalktığımızda cevizlerin yerinde olmadığını gördük. Yaklaşık 20 bin lira zararımız oldu. Benim cevizlerim çalındı ama diğer köylülerin dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Reşat YİĞİZ

2020-09-25 14:15:51



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