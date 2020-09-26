Bir hafta önce geldiği memleketinde, tarlada ölü bulundu

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Halil Ertuğrul (80), tarlada ölü bulundu. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, araştırma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Yakınları, Hatay'ın İskenderun ilçesinden bir hafta önce memleketine gelen Halil Ertuğrul'dan dün haber alamadı. İskenderun'da yaşayan ailesi, Kayapınar beldesindekilere durumu iletti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan belde halkı, Halil Ertuğrul'u tarlada hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Ertuğrul'un öldüğü belirlendi.

Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulun polis ekipleri araştırma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-09-26 10:09:20



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