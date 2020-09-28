Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST
Batman'da, filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç'a, Covid-19 denetimi sırasında saldırıp, yumruk darbesiyle burnunu kıran Recep K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer 2 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
Yaşadıklarını anlatan doktor Emrah Yavuzkılıç, koronavirüs hastasına ilaç vermek için binaya girdiklerini ve asansör çalışmadığı için apartman görevlisinden yardım istediklerini belirterek, "Kapıcı da maskesizdi. Bina karantinaya alındığı için maske takılması konusunda uyardık. 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek üzerimize yürüdü. 'Kapıcı' diye bildiğimiz şahıs, yumruk atmaya çalıştı. Tam kendimi korurken, arkadan biri, burnuma yumruk attı. Ben sonuna kadar davacıyım. Saldıran 3 kişiden 1'i tutuklandı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif Arslan, Reşat YİĞİZ
2020-09-28 13:43:14
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