Batman'da 37 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, araçta ve depoda yaptıkları aramalarda; 37 kilo esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2020-09-30 16:49:59



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