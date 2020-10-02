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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA

Batman'da otomobil takla attı: 1 yaralı

BatmanBeşiri karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, BatmanBeşiri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 72 ED 121 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine Kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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