Batman'da mıcır yüklü römork devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, traktörün arkasında bulunan mıcır yüklü römork devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda römork kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlıklarda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Mehmet Dursun yönetimindeki 72 EK 901 plakalı mıcır yüklü traktörün römorku devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada römork kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.