Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

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Hizmet konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Batman Belediyesi, Hilal Mahallesi Nergiz Caddesinde sıcak asfalt serimine başladı.

Ulaşıma yeni açılan yolların yanı sıra zamanla deforme olarak kullanılamaz hale gelen yollarda da yenileme çalışması başlatan Batman Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Nergis Caddesinde asfalt söküm çalışmalarının ardından sıcak asfalt serim çalışmalarına start verdi. Batman merkez Hilal, Pazaryeri ve Bağlar mahallelerini birbirine bağlayan ve ana ulaşım yollarından olan Nergis Caddesinde yenileme çalışmalarına başlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddenin 2 kilometrelik kısmında yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

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