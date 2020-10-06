Gercüş'te damdan düşen kadın öldü

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Remziye ÖNER/GERÇÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 katlı evlerinin damından düşen Halise Korkmaz (75), hayatını kaybetti.

Olay, Gercüş ilçesin bağlı Kozlu köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Halise Korkmaz, 2 katlı evlerinin damındayken dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Halise Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-10-06 14:33:24



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